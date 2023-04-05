ضبط مخدرات بقيمة 2.9 مليون جنيه بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني – الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة الدخيلة – محرم بك – أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.

وتم ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.

ونجحت الجهود في ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة الإسكندريةىحال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامريةوبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتفى محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,975,000 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.