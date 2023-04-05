الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية علوش بمرسى مطروح

صورة من القافلة
صورة من القافلة

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تواجد قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية علوش التابعة للمركز يومي الأربعاء والخميس ٥ و٦ أبريل الجاري، بمتابعة من رئيس القرية.

وتضم القافلة أطباء من تخصصات «التخدير، الباطنة، الصدر، العظام، الجلدية، طب وجراحة الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، نساء وتوليد، الرمد، المسالك البولية، الأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تحت إشراف ومتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وأكد «عبدالمجيد»، أن توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كل العقبات على مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

ووجّه رئيس مدينة مرسى مطروح لرئيس قرية علوش على ضرورة إعلام أهالي القرية عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بجانب الإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية
IMG-20230405-WA0030
IMG-20230405-WA0030
IMG-20230405-WA0029
IMG-20230405-WA0029
إجراء العمليات الجراحية الكشف الطبي بالمجان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توقيع الكشف الطبي رئيس مدينة مرسي مطروح مدينه مرسي مطروح وكيل وزارة الصحة بمطروح

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