الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف أهم الملفات المطروحة خلال زيارة ماكرون للصين

ماكرون
ماكرون

كشف خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أهم الملفات المطروحة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين.

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» إن ماكرون تحدث أمام المواطنين الفرنسيين الموجودين في الصين، وقدم لهم التحية على دعمهم المتواصل والالتزام الكبير إبان جائحة كورونا، بالإضافة إلى دورهم الأساسي في عملية التبادل التجاري الصين وفرنسا.

شقير: فرنسا تراهن على الدور المحوري للصين لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار شقير إلى أن ماكرون تحدث عن أهمية العلاقات الفرنسية الصينية، مؤكدًا أن فرنسا تراهن على الدور المحوري وخطة السلام والتنسيق مع الصين لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع: «كانت هناك إشارات تحدث عنها الرئيس الفرنسي، أبرزها أن الذي يدعم المعتدي فإنه يكون مشاركًا له في هذا الاعتداء»، موضحًا أن الهدف من تلك الزيارة هو التوسط وقيام الصين بدور ما في عملية السلام وتجنب الأسوأ.

واستكمل: «من أهم الملفات أيضًا التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي هي أن الصين تعد شريكًا تجاريًا كبيرًا جدًا لفرنسا، وحرص ماكرون أن يكون معه حوالي 50 رئيس شركة فرنسية في مجالات عدة». 

القاهرة الإخبارية خالد شقير خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية ​إيمانويل ماكرون​ زيارة إيمانويل ماكرون للصين زيارة ماكرون للصين

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