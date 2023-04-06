الصداع أو ألم الساق.. آلام وأوجاع يومية لا تتجاهلها

لابد ألا تتجاهل الآلام والأوجاع اليومية ولا تلقي باللوم على الإجهاد ونمط الحياة، فيمكن لهذه الأوجاع أن تكون إشارة لعرض ما أو مرض، فالصداع المستمر عرض من أعراض ورم المخ، بينما قد يكون ألم الصدر علامة على حالة القلب، وألم البطن ناتجًا عن اضطرابات الجهاز الهضمي أو التهابات المسالك البولية أو مشاكل في الجهاز التناسلي.

وفيما يلي بعض الأوجاع والآلام اليومية التي يجب ألا يتجاهلها الناس أبدًا وفقًا للدكتور جمال بولس طبيب المسالك البولية.

1. ألم في الصدر

غالبًا ما يرتبط ألم الصدر بنوبة قلبية، ولكن يمكن أيضًا أن يكون ناجماً عن حالات أخرى مثل ارتجاع الحمض أو حتى جلطة دموية في الرئة.

2. آلام المفاصل

يمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك الإصابة أو الالتهاب أو الحالات الطبية الأساسية.، يقول الدكتور Chowti إن التقييم الشامل من قبل أخصائي الرعاية الصحية ضروري لتحديد السبب الأساسي ووضع خطة علاج فعالة.

3. آلام العضلات

"يحدث بشكل رئيسي بسبب نقص فيتامين (د)، وفي المناطق الحضرية، يعد نقص التعرض لأشعة الشمس أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك، ويمكن أن يؤدي إلى ألم مستمر في أجزاء مختلفة من الجسم وآلام في العضلات، تناول كميات كافية من فيتامين يمكن أن يحل D المشكلة ولكن من المؤكد أنه يحتاج إلى التحقيق من قبل خبير طبي أولاً، تجنب تناول المكملات الغذائية بدون وصفة طبية.

4. الصداع و / والتعب

ووفقًا لموقع hindustantimes :"تحدد أنواع الصداع وشدته الأسباب الأساسية، مثل الصداع المتكرر (جانب واحد من الرأس) يمكن أن يكون من أعراض الصداع النصفي ، وفي نفس الوقت يمكن أن يؤدي قلة النوم وضعف إدارة الإجهاد أيضًا إلى الصداع الذي يمكن إدارته.

"يمكن تصنيف الصداع على أساس السبب الكامن وراءه ، مثل صداع التوتر أو الصداع النصفي أو الصداع العنقود، يمكن أن يكون الصداع ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك الإجهاد والجفاف وإجهاد العين ، ولكن يمكن أن تكون أيضًا علامة على شيء أكثر خطورة مثل ارتفاع ضغط الدم أو ورم في المخ".

5. آلام في البطن

"يمكن أن يكون سببها مجموعة واسعة من العوامل ، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي ، والتهابات المسالك البولية ، أو مشاكل الجهاز التناسلي. التقييم الطبي المناسب ضروري لتحديد السبب الكامن وراء الألم ووضع خطة علاج فعالة.

6. آلام المفاصل

يحدث بشكل عام بسبب نقص الكالسيوم ، وفي وقت انقطاع الطمث ، يؤدي الانخفاض المفاجئ في مستوى هرمون الاستروجين إلى انخفاض كثافة الكالسيوم ، والذي قد يظهر في آلام المفاصل المستمرة".

7. آلام الظهر

"قد يؤدي الجلوس في نفس الوضع لأكثر من 5 ساعات إلى خدر أو ألم في الظهر ، وقد تعاني منطقة كتفك أيضًا إذا كان لديك وظيفة تتطلب منك الجلوس لعدة ساعات ، مما يزيد من نقص الإحساس بالملاءمة. قد تؤدي التغذية والتمارين الرياضية إلى التهاب المفاصل ، ومشاكل أخرى متعلقة بالعظام.

"ألم المفاصل يمكن أن يشير إلى التهاب المفاصل ، في حين أن آلام الظهر قد تكون علامة على مشاكل في العمود الفقري أو مشاكل في الكلى. وغالبًا ما يكون ألم الظهر بسبب إجهاد العضلات أو الإصابة ، ولكن يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض مشاكل العمود الفقري أو مشاكل الكلى أو حتى السرطان.

8. ألم الساق

“يمكن أن يكون ألم الساق ناتجًا عن أشياء كثيرة ، مثل إجهاد العضلات أو تجلط الأوردة العميقة. ومع ذلك ، إذا كان ألم ساقك شديدًا ، أو ظهر فجأة ، أو مصحوبًا بأعراض أخرى ، مثل التورم أو الاحمرار ، فقد يكون ذلك علامة حالة أكثر خطورة ، مثل جلطة دموية أو تلف الأعصاب ”.

9. وجع الأذن

"إنه عرض شائع قد يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل ، مثل عدوى الأذن ، أو تراكم الشمع ، أو تلف طبلة الأذن. ومن المهم تحديد السبب المحدد لألم الأذن لتحديد العلاج المناسب.

10. اوجاع القدمين

المشي أكثر من قدرتك الطبيعية قد يسبب القليل من الانزعاج لقدميك ، ولكن إذا كانت قدمك تتألم مع التنميل ، فمن المؤكد أنها تتطلب عناية طبية لأنها قد تكون بسبب انخفاض مستوى السكر".

11. آلام الركبة

يمكن أن يؤدي الضعف العضلي والتهاب المفاصل لدى كبار السن إلى إزعاج شديد في الركبتين. اتخذ الإجراءات لتقوية العضلات حول مفاصل الركبة".

"بصرف النظر عما سبق ، يمكن أن تكون بعض الآلام علامات تحذيرية ، مثل الصداع الذي لا يطاق مع القيء ، والألم المتكرر في أي جزء من الجسم مع التنميل وألم في الصدر وما إلى ذلك ، وبالتالي ، بدلاً من البحث عن راحة فورية ، فكر في التحقيق في السبب الحقيقي وراء هذا الآلام المتكررة: ليس من الحكمة تناول المسكنات بدون وصفة طبية ، والحفاظ على صحتك ، وممارسة الرياضة يوميًا ، والعمل على الأسباب الكامنة واتباع نظام غذائي متوازن .