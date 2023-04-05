الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات لكشف ملابسات إصابة شخصين سقطا من عقار بـ 6 أكتوبر

الامن
الامن

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات إصابة شخصين نتيجة سقوطهما من عقار بمدينة أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخصين من عقار بمدينة 6 أكتوبر. 

بإجراء التحريات تبين أن شخصين سقطا من العقار، وتم نقلهما إلى مستشفى أكتوبر المركزي، ويستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان لكشف ملابسات الحادث.

 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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