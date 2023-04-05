الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

72 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة متنوعة
مخالفة متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 72383 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 13275 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجح رجال المرور في ضبط 365 مخالفة السير بدون تراخيص و7 دراجات نارية مخالفة، و26 مخالفة موقف عشوائي، 5 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور قانون ولوائح المخالفين قائدي السيارات

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