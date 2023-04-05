ضبط مواد مخدرة بمليون جنيه بحوزة شخصين فى القاهرة

شنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما – مبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

كما تم ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلوجرام، 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وضبط أحد الأشخاص حال سيره بسيارة "ميكروباص" قيادته بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,5 كيلوجرام هاتف محمول – مبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالى وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون ومائة وعشرين ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.