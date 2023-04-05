الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 100 ألف و500 من الثروة الحيوانية ببني سويف

ديوان عام المحافظة
ديوان عام المحافظة

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور أحمد الجبالي، مدير عام الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها بلغ 100 ألف و540 رأسًا (89 ألف و71من الأبقار + 10 آلاف و589 من الجاموس + 880 من الأغنام و الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة "4 مارس الماضي وحتى 3 أبريل الجاري".

فيما يستمر العمل وفقًا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية الحمى القلاعية والوادي المتصدع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدات البيطرية الوحدات المحلية بني سويف

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