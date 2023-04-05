الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فاتورة استيراد السيارات تهبط لـ1.9 مليار دولار فى 2022

استيراد السيارات
استيراد السيارات

واصلت واردات مصر من السلع المعمرة تراجعها للنصف، لتسجل 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 8.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 4.1 مليار دولار بما يعادل 50%.

وبحسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حققت واردات سيارات الركوب أكبر تراجع بين السلع الاستهلاكية المعمرة والتى بلغت نحو 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.7 مليار دولار، يليها واردات هواتف محمولة للأفراد بقيمة 342.8 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1.7 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.4 مليار دولار.

وتراجعت واردات مصر من تليفزيونات إلى حدود 382.8 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 963.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 580.2 مليون دولار، كما تراجعت واردات ثلاجات إلى حدود 154.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 215.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 61 مليون دولار.

بينما ارتفعت واردات أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها إلى حدود 141.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 15.2 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 126.7 مليون دولار.

كانت الجملة العمومية لصادرات مصر إلى دول العالم قد بلغت 51.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وديسمبر من عام 2022 مقابل 43.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8 مليار دولار.

كما بلغت واردات مصر من دول العالم قد بلغت 94.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وديسمبر من عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار.

واردات مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء واردات سيارات تليفزيونات

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