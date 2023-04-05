رد فعل صادم من أحمد فتوح بعد أنباء إستبعاده من الزمالك لنهاية الموسم

شهدت الساعات الماضية، غضب شديد داخل نادي الزمالك بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري، بثلاثية مقابل هدفين.

وعلي ضوء ذالك قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، العديد من القرارات، وجاء علي رأسهم تجميد 4 لاعبين دون كشف أسمائهم، وخصم 30% من إجمالي عقود اللاعبين، مع خصم 25% من عقودهم الخاصة بالموسم الجاري، والاستغناء عن خدمات الجهاز الفني بالكامل، والاستغناء عن خدمات الجهاز الإداري بالكامل بسبب تسريب عقود اللاعبين.

وعلمت" الدستور" أسماء الرباعي الذي قرر مجلس إدارة الزمالك تجمدهم لنهاية الموسم، والذي جاء علي رأسهم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، عمرو السيسي، عماد نبيل دونجا، مصطفى الزناري.



جاء رد فعل “فتوح” علي نبأ تجميده لنهاية الموسم صادما، عندما ألغى اللاعب المتابعة لحساب نادي الزمالك على موقع التواصل.



وخسر الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الثلاثاء، على يد المصري، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري المصري.



اليوم .. الاعلان عن المدير الفني الجديد

يعقد مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، اجتماعا اليوم الأربعاء، من أجل إعلان بعض القرارات التى تتعلق بملف المدير الفني الأجنبي الجديد، ومناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ويتضمن الاجتماع الخروج ببعض القرارات ضد لاعبي الفريق بعد تراجع نتائج القلعة البيضاء الفترة الأخيرة.

وخسر الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الثلاثاء، على يد المصري، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري المصري.

وكان مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قرر تجميد 4 لاعبين دون كشف أسمائهم، وخصم 30% من إجمالي عقود اللاعبين، مع خصم 25% من عقودهم الخاصة بالموسم الجاري، والاستغناء عن خدمات الجهاز الفني بالكامل، والاستغناء عن خدمات الجهاز الإداري بالكامل بسبب تسريب عقود اللاعبين.

ومن جانب أخر ، شهدت الساعات الماضية حالة من الغليان داخل نادي الزمالك، بسبب استمرار أزمة تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مما أثار استياء اللاعبين وغضب جماهير الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية.

تداولت بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقد المغربي، أحمد بلحاج لاعب نادي الزمالك، والذي أظهر القيمة المادية التي يتقاضاها اللاعب مع النادي الفارس الأبيض.

ووفقًا للعقد المسرب فإن أحمد بلحاج انتقل إلى الزمالك بعقد يمتد لـ6 أشهر، يحصل خلال هذه المدة على مبلغ مالي يقدر بـ 4 مليون و445 ألف جنيه مصري.

ولم يكن أحمد بلحاج اللاعب الأول في نادي الزمالك الذي تم تسريب عقده، وإنما سبقه العديد من اللاعبين أمثال عمرو السيسي ومصطفى الزناري ومحمود شبانة ومصطفى شلبي وعمر جابر.

وكان مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قرر تجميد خدمات 4 لاعبين دون كشف أسمائهم، وخصم 30% من إجمالي عقود اللاعبين، مع خصم 25% من عقودهم الخاصة بالموسم الجاري، والاستغناء عن خدمات الجهاز الفني بالكامل،و الاستغناء عن خدمات الجهاز الإداري بالكامل بسبب تسريب عقود اللاعبين.

وخسر الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الثلاثاء، على يد المصري، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري المصري.