الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«التعليم» تعلن عن منحة دراسية بالمدرسة الألمانية الفندقية في الجونة

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية في محافظات (أسوان - الأقصر - قنا - سوهاج - أسيوط - مرسي مطروح - الفيوم) بشأن تقدم منح دراسية للدراسة بالمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة.

وجاء نص الخطاب كالتالي: “في إطار تعاون مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية مع وزارة التربية والتعليم حيث تقدم المؤسسة منح دراسية للدراسة بالمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة شاملة مصروفات الدراسة والإعاشة بسكن الطلبة طوال مدة الدراسة بالمدرسة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام ۲۰۲۳”.

وفي ضوء موافقة الدكتور الوزير على المنحة يرجي التكرم بعمل الأتى:-

1- الإعلان عن المنحة بالمدارس الإعدادية طبقا للقواعد المعمول بها.

2- تجهيز أحدى القاعات بالمدارس أو بمقر المديريات حتى يتم تجميع الطلاب الراغبون في الالتحاق بالمدرسة مع حضور أولياء أمورهم بالاضافة الى توفير غرفتين لإجراء المقابلات الشخصية مع الطلاب وفقا للجدول التالي لكل مديرية:

-أسوان الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣

-الأقصر الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣

-قنا الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣

-سوهاج ١٢ أبريل ٢٠٢٣

-أسيوط الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣

-مرسي مطروح الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣

-الفيوم الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣

وأكد الخطاب على أن عدد الطلاب المستهدفين بالمنحة من كل محافظة ٧٠ طالب وطالبة، على أن تبدأ المقابلات بداية من الساعة الثامنة صباح.

وكان قد استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفدا من اتحاد الصناعات المصرية وشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون في مشروعات تطوير مدارس التعليم الفني.

وفى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحاضرين، مثمنًا دور الشريك الصناعى، باعتباره عاملا أساسيًا  فى النهوض بالتعليم الفنى، مشيرًا إلى أن التعليم الفني هو أحد أهم الاعمدة الرئيسية في جودة الانتاجية وسرعتها والترويج لها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد حجازي على دور اتحاد الصناعات وشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، كجهات فاعلة فى دعم جهود تطوير مدارس التعليم الفنى، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بشكل مؤسسى لضمان الاستدامة، وإنتاج كوادر على مستوى عالٍ من المهنية والتقنية الفنية.

 

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الحاصلين على الشهادة الإعدادية التربية والتعليم والتعليم الفني الاجتماعية اتحاد الصناعات المصرية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس الإعدادية

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