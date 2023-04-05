الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحسن نسبى وانخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس اليوم

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: "بعد أن سجلت القاهرة الكبرى أمس درجة حرارة عظمى 32 درجة مئوية، من المتوقع أن تسجل اليوم 26 درجة مئوية لتنخفض درجة الحرارة بذلك بمعدل 6 درجات مئوية".

ويشهد اليوم الأربعاء انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: 

القاهرة العظمى 26  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 رجة والصغرى 18 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023 الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوما و17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونيو "الانقلاب الصيفي" فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية هيئة الارصاد الأرصاد الاقمار الصناعية

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