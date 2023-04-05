الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس إدارة الزمالك يجتمع اليوم لإعلان اسم المدرب الجديد

مجلس إدارة نادي
مجلس إدارة نادي الزمالك

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اجتماعًا اليوم الأربعاء، من أجل إعلان بعض القرارات المهمة التى تتعلق بملف المدير الفني الأجنبي الجديد، ومناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ويتضمن الاجتماع الخروج ببعض القرارات ضد لاعبي الفريق بعد تراجع نتائج القلعة البيضاء الفترة الأخيرة.

وخسر الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الثلاثاء، على يد المصري، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري المصري.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قرر تجميد  4 لاعبين دون كشف أسمائهم، وخصم 30% من إجمالي عقود اللاعبين، مع خصم 25% من عقودهم الخاصة بالموسم الجاري، والاستغناء عن خدمات الجهاز الفني بالكامل، والاستغناء عن خدمات الجهاز الإداري بالكامل بسبب تسريب عقود اللاعبين.

اجتماعا اليوم إدارة الزمالك المدير الفني الجديد المصرى تسريب عقود اللاعبين رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك

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