رقم فريد لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم في جميع البطولات

ذكرت “أوبتا” للإحصائيات، أن محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي سجل رقما فريدا هذا الموسم مع الفريق.

ورغم الموسم السيئ الذي تمر به كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب، فإن محمد صلاح بمفرده ساهم في 47% من أهداف فريق ليفربول هذا الموسم في جميع البطولات.

وشارك صاحب الـ 30 عامًا في 41 لقاء بجميع المسابقات هذا الموسم سجل 23 هدفًا وصنع 11.

ماذا قدم محمد صلاح منذ انضمامه لليفربول؟

بات محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 130 هدفًا.

وحقق لقب الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا ولقبي كأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وبطولة الدرع الخيرية، وكأس العالم للأندية.

وخاض محمد صلاح 294 مباراة بقميص فريق ليفربول، منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل 179 هدفًا وصنع 74 لزملائه في الفريق.

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري؟

وأثارت العديد من التقارير الصحفية اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع الدولي الوطني، محمد صلاح، نجم ليفربول وعلى رأسهم فريق باريس سان جيرمان والذي يرغب في ضم لاعب في مركز الجناح الأيسر مع اقتراب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما ربطت بعض التقارير الصحفية اسم صلاح بالرحيل عن صفوف الريدز، وأكدت بعضها أنه حسم موقفه بالخروج من أنفيلد في حالة فشل الفريق في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو ما نفاه وكيل أعماله رامي عباس، والذي أكد أنه لم يتطرق للأمر مع صلاح أو مع ليفربول حتى الآن.

كما وضعت تقارير أخرى اسم صلاح ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم فريق برشلونة الإسباني.

موقف محمد صلاح

حتى الآن لم يعلن محمد صلاح رحيله عن الفريق أو يلمح إلى احتمالية تفكيره في الخروج، والدليل على ذلك تأكيده في حديث تليفزيوني أول أمس، أن المعاناة التي يتعرض لها الفريق ستدفعه لبذل قصارى جهده وتقديم أفضل ما لديه، ويصبح أكثر تعطشًا ورغبةً في حصد البطولات في الموسم المقبل.