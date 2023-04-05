الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لشقيقين يتاجران فى المخدرات بالإسكندرية

حبس متهمين
حبس متهمين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار هاني كمال غبريال بمعاقبة تاجري مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما مبلغا ماليا قدره 50 ألف جنيه، لما أسند إليهما، ومصادرة المخدر المضبوط.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19637 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بضبط المتهمين، وهما شقيقان وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان أن التحريات السرية دلت على قيام كل من "م. أ. م" عامل وشقيقه "ح. أ. م" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما وانتقلت قوة أمنية إلى مكان وجودهما حيث أبصرت القوة المتهمين يقفان أمام مسكنهما بجوار إحدى المدارس الابتدائية.

أسرعت القوة بضبطهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على حقيبة يد بداخلها كيس بلاستيكي يحوي 19 لفافة لمخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحتوي على 10 لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بإحرازهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي، أن الـ19 لفافة المضبوطة بحوزة المتهم الأول تزن 39.34 جرام، وأن 10 لفافات بحوزة المتهم الثاني تزن 18 جراماً، وثبت من معاينة النيابة لمحل الضبط أنه يقع بالجوار المباشر لإحدى دور التعليم، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.

شقيقين الإسكندرية المواد المخدرة

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