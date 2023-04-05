الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماكرون للجالية الفرنسية فى بكين: الحوار مع الصين ضرورى ولا يمكن ترك الساحة لروسيا

ماكرون
ماكرون

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة للجالية الفرنسية في بكين، قائلا: "لا أصدق أن دوامة التوترات لا يمكن وقفها"، حسبما أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل.

وأضاف خلال كلمته: "هناك حاجة ماسة لحوارات معمقة بين الغرب والشرق"، لافتا إلى أن الصين يمكن أن تلعب دورا لوضع حد للحرب في أوكرانيا.

وتابع: "الحوار مع الصين ضروري ولا يمكن ترك الساحة لروسيا".

ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تستمر لمدة 3 أيام ويعقد خلالها اجتماعًا مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وسيبحث ماكرون خلال الزيارة التحديات الكثيرة التي يشهدها العالم بدءًا بحرب أوكرانيا التي اعتبر الإليزيه أن موقف الصين منها يمكن أن "يغير" اتجاهها جذريًا ويمثل شرطًا أساسيًا لبناء شراكة متوازنة مع بكين.

ماكرون الرئيس الفرنسي فرنسا الصين روسيا أوكرانيا الحرب

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