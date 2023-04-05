إصابة 9 فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 9 أشخاص، بينهم 3 أطفال، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية البسقلون التابعة للوحدة المحلية ببني عامر في مركز العدوة بأقصي شمال غربي محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 6192 ن ق و، ربع نقل، بتروسيكل بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية البسقلون.

أفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ورعونة سائق الربع نقل، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص هم: علي سليم، 35 عامًا، وأبنائه: أحمد، 5 سنوات، آدم، 3 سنوات، سليم، 12 عامًا، وهشام محمد صدقي، 22 عامًا، أحمد حمادة صدقي، 18 عامًا، أيمن محمد عبدالعظيم، 15 عامًا، وهالة صالح محمود، 22 عامًا، وجميعهم يقيمون بقرية 6 بالظهير الصحراوي بمركز العدوة.