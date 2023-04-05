الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق مصنع مواد كيميائية فى المنوفية.. والتحقيقات الأولية تكشف السبب

حريق مصنع مواد كيميائية
حريق مصنع مواد كيميائية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية على حريقٍ نشب داخل مصنع مواد كيميائية، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن أسباب الحريق داخل المصنع بمدينة السادات، وذلك عقب ورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب الحريق، والتنسيق مع غرفة عمليات الحماية المدنية للدفع بسيارتها والسيطرة على الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق داخل مصنع للصناعات المتطورة وكيماويات المواد الخرسانية، بالمنطقة الصناعية السابعة، دائرة مركز شرطة السادات، وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بصوف حراري عازل لأحد التنكات المخصصة للتصنيع.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد نضال المغربي، مأمور مركز السادات، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصنع للصناعات المتطورة وكيماويات مواد خرسانية، وعلى الفور، تم التنسيق مع الحماية المدنية للدفع بسيارتها لموقع الحريق، وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث وبيان أسبابه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون امتداده لمناطق أخرى، ونتج عن ذلك تلفيات بكمية من الصوف الحراري، وبسؤال مسئولي المصنع قرروا أن سبب الحريق قيام براد المصنع بتقطيع الحديد بجوار التنك باستخدام الصاروخ، وأحدث ذلك شرزًا أدى لنشوب الحريق.

وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة حمل رقم 2658 إداري السادات لسنة 2023، وذلك بعد سماع أقوال شهود العيان وإجراء المعاينة الأولية، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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