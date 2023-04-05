الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«المصريين الأحرار» يُدين اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين ويُحمِّل المجتمع الدولى المسئولية

جانب من الاعتداءات
جانب من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بأشد العبارات اقتحام المستوطنين مع الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف والاعتداءات السافرة والمتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

ووصف الحزب في بيان له، تلك الاعتداءات الغاشمة بأنها انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، ولا سيما بأن تلك الهجمات وتدنيس الأماكن المقدسة سواء الإسلامية أو المسيحية يؤجج الغضب للجميع ويزيد هوة الأزمة ويستدعي محاسبة وعقابًا وفقاً للقوانين.

ودعا حزب المصريين الأحرار المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في إدانة تلك الأعمال الإجرامية المجردة من الإنسانية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المقدسات الدينية من امتهان وانتهاك سلطات الاحتلال وحماية الشعب الأعزل الذى يلقي رصاص المحتلين دون رحمة.

ويرى الحزب أن ما يحدث يمثل تصعيدا من الجانب المحتل يقوض مساعي وجهود التهدئة التي تجتهد فيها جمهورية مصر العربية وعدد من الدول.

كما يحمل حزب المصريين الأحرار المجتمع الدولى مسئوليته تجاه ما يحدث من اعتداءات سافرة لتجنيب المنطقة المزيد من الاشتعال والتوتر.

يذكر أن وزارة الخارجية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه إدانة جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بما فيهم من النساء، في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف بيان الخارجية: "تعتبر مصر أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية علي مستوى العالم، مطالبة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكناً آمناً في أيام شهر رمضان المبارك.. وحملت مصر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسئولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين.

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