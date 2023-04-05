الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط عامل بتهمة التزوير أثناء عودته بمطار سوهاج

حبس
حبس

تمكن ضباط قسم مطار سوهاج الدولي، من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وذلك أثناء قيامه بإنهاء إجراءات وصوله من دولة الكويت لقيامه بتزوير شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به واستخدامها في استخراج جواز سفره.

وتلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بضبط عامل قام بتزوير شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به وذلك أثناء أنهاء إجراءات الوصول الخاصة به بمطار سوهاج الدولي.

وبالفحص تبيّن من خلال التحريات بورود محضر لمركز شرطة جرجا محرر بمعرفة قسم جوازات مطار سوهاج الدولي بضبط (السيد ع. ا. ع.) - 24 سنة - عامل ويقيم دائرة مركز العسيرات يحمل جواز سفر أثناء إنهاء إجراءات وصوله من دولة الكويت، لقيامه بتزوير شهادة إنهاء الخدمة العسكرية واستخدامها في استخراج جواز سفره.

وتم التحفظ على المتهم والمستند وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وواقعة التزوير.

480 طربة لمخدر إتجار فى المواد المخدرة أصيل استخراج جواز سفر البحث الجنائي التحفظ على المتهم

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