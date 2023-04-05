الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على شمال البلاد

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد؛ وذلك بعد أن سجلت القاهرة الكبرى أمس درجة حرارة عظمى ٣٢ درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل اليوم ٢٦ درجة مئوية لتنخفض درجة الحرارة بذلك بمعدل ٦ درجات مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إلى أنه متوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت: ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن فى درجات الحرارة لغدٍ الخميس، على أن تعاود درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى اعتبارًا من يوم الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣.

فصل التقلبات الجوية

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية بأن هذه الأجواء هي طبيعة فصل الربيع "فصل التقلبات الجوية"، من حيث الارتفاع والانخفاض فى درجات الحرارة.

تحسن نسبى الأحوال الجوية شمال البلاد شمال الصعيد الأرصاد تحسن

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