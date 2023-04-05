الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تهديد جديد للبشرية.. مصدره «أبعد نقطة فى العالم»

جليد
جليد

أظهرت دراسة حديثة نشرها موقع "phys" للعلوم والتكنولوجيا أن جزءًا كبيرًا في شرق القارة القطبية الجنوبية انهار وذاب قبل آلاف السنين، وتسبب في جعل أجزاء من العالم تشهد فصول صيف أكثر دفئًا في الوقت الحاضر.

وأشارت الدراسة إلى توقعات بذوبان أسرع للجليد مما كان يعتقد سابقًا، وهذا بدوره يهدد بارتفاع مستوى سطح البحر وتسارع جماح التغير المناخي والاحترار العالمي.

وذكرت أن جليد القطب الجنوبي حال ذوبانه كله فإن البحار سوف ترتفع بمقدار 58 مترًا في المتوسط.

ويخزن الصفيح الجليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية كميات هائلة من المياه، وهذا يعني أن هذا هو أكبر مصدر ممكن لارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل- حتى 53 مترا إذا ذاب الجليد في شرق أنتاراكتيكا- وينظر إليه باعتباره أكبر مصدر لعدم اليقين في تخطيط التكيف مع مستوى سطح البحر في المستقبل.

الاحترار العالمي التغير المناخي التكنولوجيا الجغرافي التغير المناخ التكنولوجي

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