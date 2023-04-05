الكورة فى رمضان .. الأهلى يتعادل مع الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا 2008

تعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة يوم 14 رمضان الموافق 14 سبتمبر عام 2008 في الجولة الخامسة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا وأدارالمباراة الحكم إيدى آلان ماييه من سيشل.

تقدم الأهلي بهدف مبكر سجله الأنجولي فلافيو في الدقيقة الثامنة عندما تصدى جيلبرتو لركلة حرة خارج منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية سددها فلافيو برأسه على يسار عبدالواحد السيد دون مضايقة من الدفاع.

في الدقيقة 41 أدرك جمال حمزة التعادل للزمالك عندما دخل أسامة حسن منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وراوغ وائل جمعة وخرج إليه أمير عبدالحميد حارس الأهلي فمرر الكرة إلى جمال حمزة الذي راوغ جيلبرتو وسدد الكرة داخل المرمى.

في الشوط الثاني تقدم الزمالك عن طريق الغاني مانويل أجوجو في الدقيقة 51 عندما انطلق محمد عبدالله من منصف الملعب، وراوغ أكثر من لاعب ومرر الكرة إلى جمال حمزة الذي هيأها لأجوجو داخل منطقة الجزاء فسددها أرضية على يمين أمير عبدالحميد.

في الدقيقة 70 نجح محمد أبوتريكة في التعادل للأهلي عندما سيطر فلافيو على الكرة أمام منطقة الجزاء ومرر لأبوتريكة الخالي من الرقابة فسددها أرضية على يسار عبدالواحد السيد لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2، ويقترب الزمالك من وداع البطولة.

مثل الزمالك: عبدالواحد السيد، وأحمد مجدي ومحمود فتح الله "كريم زكري ق69" وعمرو الصفتي وأحمد غانم سلطان وأسامة حسن ومحمد عبدالله "علاء عبدالغني ق83" وأحمد عبدالرؤوف ومحمد أبوالعلا وجمال حمزة "شريف أشرف ق81" ومانويل أجوجو.

مثل الأهلي: أمير عبدالحميد وشادي محمد ووائل جمعة ورامي عادل ومحمد بركات وجيلبرتو وأنيس بوجلبان "سيد معوض ق61" وحسام عاشور وأحمد حسن "أحمد صديق ق46" ومحمد أبوتريكة وفلافيو "أحمد بلال ق 72".