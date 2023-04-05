دورة «المتحدة».. احتفال فريق «الدستور» بالفوز على «الوطن» (فيديو)

انهى فريق جريدة الدستور اللقاء الذي جمعه بنظيره فريق جريدة الوطن بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والمقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وأحرز الهدف الأول لـ«الدستور» أحمد عفروتو، بينما سجل الهدف الثاني لقاء شعراوي، وأحرز الهدف الثالث أحمد إبراهيم، بينما أحرز هدف الوطن الوحيد اللاعب كريم كيتو.

واحتفل فريق جريدة الدستور بالفوز برفقه الحضور من طاقم عمل الجريدة، وعلى رأسهم الدكتور محمد الباز رئيس مجلس الإدارة والتحرير.

وجاءت نتائج مباريات اليوم بفوز فريق أون تايم سبورت على فريق كليكس بسبعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز فريق كورة بلس في المباراة الثانية على نظيره فريق انجريديانتس بخمسة أهداف مقابل هدف، وفوز مبتدأ على المتحدة بـ٦ أهداف مقابل هدفين.

وأقيمت اليوم 4 لقاءات بدأت بلقاء فريق أون تى فى ضد كليكس، ومباراة كورة بلس أمام انجريديانتس، ومباراة جريدة الدستور وجريدة الوطن، وفريق المتحدة أمام فريق مبتدأ.

وانتهت مباريات أمس بتأهل 4 فرق، حيث فاز فريق سينرجى على أون إف أم سبورتس بنتيجة 1/0، بينما فاز دي إم سى على بريزينتيشن بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2، وفاز فريق انتراكتيف على فريق تذكرتي بنتيجة 3/0، وفاز أون تى فى على اكسلانت بنتيجة 3/1.