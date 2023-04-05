الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحقة 13 من «حضرة العمدة»| «الميراث» يُثير أزمة بين أفراد عائلة الفوراسة

روبي مع دينا وخلود
روبي مع دينا وخلود عز

انتهت منذ قليل، أحداث الحلقة 13 من مسلسل «حضرة العمدة» للنجمة روبي، والتى شهدت تصاعد بشكل كبير فى الخطوط الدرامية الخاصة بأبطال العمل بأكمله.

تفاصيل الحلقة 13 لأحداث مسلسل حضرة العمدة

وفى مشهد مليء بالتشويق والغموض، اجتمعت «صفية عارف الفارس» روبي، مع شقيقاتها الفنانة دينا، والفنانة الشابة خلود عز، للحديث عن مصير «الميراث» الخاص بهما، خاصة بعد تولى «صفية» عمدية قرية «تل شبورة».

وحاولت «دينا»، إقناع «روبي» أن نجل عمها «حامد» المسؤول عن الشئون المالية بالأراضى والأملاك الخاصة بعائلة الفوارسة، يقوم باختلاس بعض الأموال شهريًا، مبررة لها ذلك بالذهب الذى تمتلكه زوجته «كابر» وتجسدها بسمة.

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ويتطور الحديث، وتفاجأ «دينا» برد فعل شقيقتها «خلود عز» التى شنت هجوما حادا على كلامها، نافية جملة وتفصيلا ما قالته «دينا» وردت عليها قائلة: عايزة تقنعينى أن «حامد» بيعمل حاجه من ورا اخوه المستشار «جلال» ويجسده النجم أحمد رزق، ولا انتى عايزة ادارى على الشغل اللى بين جلال وجوزك مدير البنك الزراعى ويجسده الفنان أشرف طلبة، ما يثير استغراب «صفية» روبي، وتقول لـ «دينا» لازم اعرف ايه طبيعة الشغل اللى بين جوزك وابن عمنا المستشار جلال.

قضية الميراث فى العائلات 

ومن هنا تتصاعد الأحداث لمناقشة قضية «الإرث» التى يعانى منها الكثير من العائلات، عندما يكونوا أفراد الأسرة بنات ليس لديهم شقيق رجل، ويكون المتحكم فى رأس المال أبناء العم.

مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، ينافس في السباق الدرامي الرمضانى الحالى ضمن مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية الضخمة، وهو من تأليف إبراهيم عيس، وانتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب. 

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