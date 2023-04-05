توابع الخسارة.. منع وطرد جهاز الزمالك من دخول النادى

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، طرد الجهاز الفني الحالي للزمالك وكذلك الجهاز الإداري، وإلغاء عضويتهم العاملة بالنادي.

وقال جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر قناة الزمالك: "المستشار مرتضى منصور قرر طرد كل الجهاز الفني الحالي وعدم تولي أي منهم منصب بالجهاز الفني الجديد، مع شطب عضويتهم بالنادي".

وتابع: "المستشار مرتضى قرر أيضاً طرد الجهاز الإداري من النادي لتسريبهم عقود اللاعيبن".

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام المصري بثلاثية مقابل هدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، في حين رفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز السابع