الحلقة 13 من «الكتيبة 101».. من هو الشهيد المقدم مدحت طلعت حسن؟

انتهت منذ قليل، أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل “الكتيبة 101”، بعرض صورة الشهيد مدحت طلعت حسن، والذي استهد خلال عمليات تطهير سيناء من أوكار العناصر التكفيرية.

وتحدث ضابط المخابرات الحربية “خالد” آسر ياسين، وروى لصديقه “نور” حادث استشهاده وهو يركب مدرعة على بعد مترين منه.

من هو الشهيد المقدم مدحت طلعت حسن؟

استشهد المقدم مدحت طلعت حسن عام 2013، أثناء عمليات القوات المنسلحة لتطهير شمال سيناء من الإرهابيين إذ تم تفجير المدرعة التي كان يستقلها بإحدى الطرق الجانبية بقرية “أبو طويلة” في الشيخ زويد وقد تم إدراج اسمه في قائمة الشرف الوطني المصري باب القوات المسلحة بعد منحه قلادة من الطبقه الذهبية.

وبعد استشهاده، خُلد اسمه ببناء مسجد في محافظة القليوبية، وأصر نجله على استقبال المدعوين لافتتاح مسجد والده بمنطقة عزبة الزراعة ببنها، مرتديا البدلة العسكرية لوالده برتبة العقيد، والتي حملها والده قبل استشهاده، مؤكدًا "أنه سيعيش في بدلة أبيه، وسيلتحق بالجيش المصري لاستكمال مسيرة الفداء والعطاء التي بداها والده".

وأكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أن القليوبية تفخر وتعتز بأن يكون من بين أبنائها شهداء للقوات المسلحة، وهذا وسام على صدر كل قليوبي ومصري، مؤكدًا أن التاريخ سيخلد أسمائهم.



مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.