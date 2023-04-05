هواوى الصينية تكشف مخططاتها لمواجهة العقوبات الأمريكية

ذكرت صحيفة مورنينج ساوث تشيناي، إن شركة هواوي الصينية العملاقة تقف سداً منيعا في الأوقات الصعبة في ظل عقوبات أمريكية، فقد أظهر عملاق الاتصالات الصينية قدرة هائلة على التعامل مع العقوبات الأمريكية ويبقى في صدارة الربح.

وأضافت الصحيفة، أن النتائج المالية لشركة هواوي لعام 2022 أظهرت زيادة طفيفة في الإيرادات، وانخفاضا حادا في التشغيل وصافي الأرباح ولكن دون حبر أحمر، وميزانية عامة سليمة، وبالنظر إلى الإغلاق الشامل لفيروس كورونا العام الماضي والتضخم والحاجة إلى العمل للتغلب على العقوبات الأمريكية، قدمت شركة الاتصالات الصينية أداءً رائعا.

وتابعت، أن هامش التشغيل في شركة هواوي 6.6%، فيما بلغت قيمة الملكية 8.1%، وأنهت الشركة عام 2022 بصافي النقد يساوي 40% من رأس المال، وارتفع إجمالى الإيرادات 0.9 في المائة ليصل إلى 642.3 مليار يوان / 92.4 مليار دولار أمريكى.

كما ارتفعت المبيعات لشركات الاتصالات بنسبة 0.9 في المائة وارتفعت المبيعات لشركات الشركات بنسبة 30 في المائة وزادت مبيعات السيارات وغيرها بنسبة 13.6 في المائة، وانخفضت مبيعات المستهلكين بنسبة 11.9 في المائة خلال نفس الفترة.

وقد تم تقديم تصنيف للمبيعات حسب الصناعة للمرة الأولى، حيث تبين أن البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل 55 في المائة من الإجمالى والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 33 في المائة والحوسبة السحابية بنسبة 7 في المائة والطاقة الرقمية بنسبة 8 في المائة وحلول السيارات والمنتجات الاخرى بنسبة 1 في المائة مع الغاء الصفقات الداخلية التى تطرح 4 في المائة.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا يدل على إعادة التوجيه الجذري لعمليات هواوي بعد الهجوم الأمريكي على عملها في الهواتف الذكية في عام 2018، وقبل فرض العقوبات، حيث ارتفعت مبيعات الهاتف والمنتجات الاستهلاكية الأخرى بنسبة 45% لتمثل ما يقرب من نصف إجمالي مبيعات الشركة.

وتتضمن البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تباع لشركات الاتصالات والشركات، مصنع 5G المتصل بشبكة وأنظمة التشغيل الآلي للوجستيات التي تحول الصين من "ورشة العالم" ذات الأجور المتدنية إلى قائد مزعوم للثورة الصناعية الرابعة الناشئة.

وتشمل المنتجات الاستهلاكية الهواتف المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية. قد يكون عمل هواوي للهواتف المحمولة معطلا، ولكن لم ينقطع.

تتضمن حوسبة الشبكة خدمات التخزين والشبكة والأمان وقواعد البيانات. وتغطي الطاقة الرقمية الفولتية الضوئية ومرافق مراكز البيانات والتحكم في محركات الأقراص وسلامة البطارية والتنبؤ الإلكتروني بأخطاء الأجهزة للمركبات الكهربائية، وتنطوي حلول السيارات في الغالب على بيع مكونات وملحقات لمصنعي المركبات.

كان انهيار مبيعات هواوي الإقليمية في عام 2022 في الصين 63%، ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 23%، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ 7.5%، والأمريكتين 5%، ومناطق أخرى أقل من 2%.

ومع حظر المبيعات في الولايات المتحدة وكندا، فإن الأمريكتين تعني أمريكا اللاتينية على نحو فعال، بالإضافة إلى ذلك، تخضع أعمال هواوي لقيود في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا.