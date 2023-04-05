«مصرية ماركت» تعلن عن مواعيد العمل لصرف التموين خلال شهر رمضان

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة “مصرية ماركت”، عبر منشور لها، عن مواعيد العمل لصرف التموين، خلال شهر رمضان المعظم من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا الموجودين بالداخل، ومن السابعة حتى التاسعة، بينما يغلق الباب لحين الانتهاء من الصرف للعملاء.

وكان قد قال خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن أسعار السلع التموينية لشهر أبريل لم تشهد زيادات على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأضاف أنه يتم ضخ 62 ألف طن سكر و20 ألف طن أرز و20 ألف طن زيت و20 ألف طن مكرونة في الشهر، والاحتياطي الاستراتيجي يتخطى الـ3 أشهر، لافتًا إلى أن تدخل الدولة أحدث توازن في السوق المحلية ونجحت في توفير السلع الأساسية للمواطنين في المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال فكري، إن شوادر ومعارض “أهلا رمضان”، شهدت إقبالا غير متوقعا وتخطي حجم الإقبال 200٪ وذلك منذ بدء إقامة الشوادر ومعارض "أهلا رمضان"، مشيرًا إلى أنه تم تطوير الفروع كاملة وربطها بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد 903 فروع، على مستوى الجمهورية، منهم 314 فرع جملة وتجزئة وباقي الفروع ملاحق.