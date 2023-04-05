الحلقة 13 من «الكتيبة 101».. نور يُعيد الأمل لصديقه إسلام بأطراف صناعية حديثة

موقف إنساني جديد رصدته الحلقة الـ13 من مسلسل “الكتيبة 101”، للضابط “نور” الذي أحضر لصديقه “إسلام” طرفًا صناعيًا هو الأحدث في العالم، ليساعده على ممارسة حياته بشكل طبيعي، بعد أن فقد قدميه خلال مداهمة أحد أوكار العناصر التكفيرية بشمال سيناء.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101

وعرضت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101 التي تعرض اليوم على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وقد عرضت ذهاب ابن الشهيدة السيدة السيناوية مها التي جسدت دورها الفنانة وفاء عامر إلى قبرها وبكاؤه عليها.

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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