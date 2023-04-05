الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 13 من «الكتيبة 101».. نور يُعيد الأمل لصديقه إسلام بأطراف صناعية حديثة

الكتيبة 101
الكتيبة 101

موقف إنساني جديد رصدته الحلقة الـ13 من مسلسل “الكتيبة 101”، للضابط “نور” الذي أحضر لصديقه “إسلام” طرفًا صناعيًا هو الأحدث في العالم، ليساعده على ممارسة حياته بشكل طبيعي، بعد أن فقد قدميه خلال مداهمة أحد أوكار العناصر التكفيرية بشمال سيناء.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101

وعرضت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101 التي تعرض اليوم على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وقد عرضت ذهاب ابن الشهيدة السيدة السيناوية مها التي جسدت دورها الفنانة وفاء عامر إلى قبرها وبكاؤه عليها. 

الحلقة 13 من الكتيبة 101.. سيناوي لابن الشهيدة: «الشهيد بيدخل الجنة»

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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