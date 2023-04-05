الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 13 من «الكتيبة 101».. انقسام في صفوف التكفريين بسبب طريقة «حكيم»

الكتيبة 101
الكتيبة 101

رصدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل “الكتيبة 101”، خلافًا وقع بين عناصر التنظيم الإرهابي بسبب طريقة الدكتور وحيد “حكيم”، والمنضم حديثًا إلى صفوف التنظيم.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101

وتبين  أن هناك اختلافًا على طريقة “حكيم” والفتاوى بقتل وحرق الآهالي المتعاونين مع الجيش، وكذلك قتل أطفالهم.

وكشفت الحلقة أيضًا، عن غيرة بعض التكفريين من وحيد، حيث أظهرت الأحداث غيرة “أبو البراء” منه والخوف من الاستيلاء على مكانته داخل التنظيم.

وانضم الدكتور وحيد إلى صفوف الجماعة بعد تنفيذه عملية قتل عمه الشيخ سالم وابنه، لتضمن الجماعة ولاؤه لها وجدية رغبته في انضمامه لها، 

وعرضت الحلقة اجتماع “وحيد” بالقيادات التكفيرية للتخطيط لأفكار إرهابية أكثر حدة من أجل استعادة قوة التنظيم، ومن بينها فتوى قتل وحرق الآهالي المتعاونين مع الجيش، وكذلك قتل أطفالهم. 

وبدأت أحداث حلقة اليوم 13 من مسلسل الكتيبة 101 التي عرضت اليوم على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وقد عرضت ذهاب ابن الشهيدة السيدة السيناوية مها التي جسدت دورها الفنانة وفاء عامر إلى قبرها وبكاؤه عليها.

ملخص الحلقة 13 من «الكتيبة 101»| «حكيم داعش» يخطط لخيانة «أبو البراء»

كما عرضت الحلقة كذلك حضور أحد شباب سيناء إلى نجل الشهيدة ومواساته، حيث قال له: "الشهيد بيدخل الجنة لأننا بنحمي أرضنا وبلادنا يا محمد".

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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