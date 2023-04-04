مؤجلات البريميرليج.. برايتون وليدز وأستون فيلا يهزمون بورنموث ونوتنجهام وليستر سيتي

فاز فريق برايتون على مضيفه بورنموث بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، والمؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف التقدم لـ برايتون الأيرلندي إيفان فيرجسون بتسديدة رائعة بكعب القدم، من متابعة للتمريرة العرضية المُرسلة من ميتوما من الجهة اليسرى.

وسجل إينكيسو الهدف الثاني لـ برايتون في الدقيقة 92 ليؤكد انتصار فريقه ويهدي الضيوف نقاط الانتصار الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق برايتون لـ 46 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة مؤجلة من الجولة السابعة أيضًا، فاز فريق ليدز يونايتد على ضيفه نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف.

افتتح البلجيكي أوريل مانجالا التسجيل لـ نوتنجهام فورست في الدقيقة 12، من متابعة لتمريرة زميله النيجيري إيمانويل دينيس.

واستطاع جاك هاريسون معادلة النتيجة لـ ليدز يونايتد في الدقيقة 20، قبل أن يُسجل زميله سينيستيرا هدف الانتصار لفريقه في آخر دقائق الشوط الأول، بعد مجهود فردي رائع من الجهة اليسرى.

وبذلك الانتصار، رفع فريق ليدز يونايتد رصيده من النقاط إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي مؤجلة أخرى، حقق فريق أستون فيلا الانتصار على مضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

افتتح أولي واتكينز التسجيل لـ أستون فيلا في الدقيقة 23، لكن هارفي بارنز عادل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 35، عندما اخترق دفاعات “الفيلانز” ببراعة من الجهة اليسرى.

وأحرز البوركينابي برتراند تراوري الهدف الثاني لـ أستون فيلا في الدقيقة 87، مهديًا فريقه نقاط الانتصار

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق أستون فيلا لـ 44 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.