الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالأسماء.. «الصحفيين» تكرم المحررين العسكريين المشاركين في حرب أكتوبر

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية نقابة الصحفيين

أعدّت نقابة الصحفيين فيلمًا وثائقيًا عن المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر وغيرها من الحروب.

وذكر الفيديو الوثائقي أن النقابة أصدرت صحيفة يومية هى “الصحافة في المعركة” وشكلت غرفة عمليات لتغطية الحرب.

وقال جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن المراسل الحربي هو الجندي المجهول الذي يسطّر بقلمه بطولات المعركة وله دور في رسم صورة حية لكل ما يجري في أرض المعركة.

وبدأت فعاليات تكريم المحررين العسكريين المشاركين في تغطية انتصارات العاشر من رمضان أو الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرًا.

نقابة الصحفيين المحررين العسكريين حرب أكتوبر المجيدة الوطن صحيفة يومية الصحافة

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