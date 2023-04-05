الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«مذكرات زوج».. محمد أحمد بهجت يكشف سبب تحويل رواية والده لعمل درامى

مذكرات زوج
مذكرات زوج

كشف الشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت، نجل الكاتب الساخر الراحل أحمد بهجت (15 نوفمبر 1932-  11 ديسمبر 2011) كواليس اختيار رواية والده "مذكرات زوج" وتحويلها لمسلسل درامي يعرض خلال شهر رمضان الكريم، قائلاً: “أود أؤكد على أن كل إبداعات أحمد بهجت راقية ومتنوعة؛ ويعود السبب وراء اختيار روايته مذكرات زوج لتحويلها إلى عمل درامي كونها رواية اجتماعية تتناول قضية مستمرة لها ديمومة ألا وهي علاقة الأزواج ببعضهم البعض".

واضاف "بهجت" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن للأستاذ أحمد بهجت العديد من الأعمال التى تم تحويلها إلى أعمال درامية لكونها تحمل حالة من التنوع مثل “قصص الحيوان فى القرآن" على سبيل المثال لا الحصر.

أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج" في إطار اجتماعي لايت ساخر، حول يوميات زوج مقهور من زوجته المتسلطة، في ظل معاناته من أزمة منتصف العمر، ومن أجل البحث عن حل لحياته الروتينية اليومية، اتجه للبحث عن طبيب نفسي يساعده في حل مشاكله الزوجية.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تخرج أحمد بهجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة وبدأ حياته الصحفية بجريدة "أخبار اليوم" منذ عام 1955، وانتقل إلى مجلة "صباح الخير" ثم جريدة الأهرام، وترأس تحرير مجلة "الإذاعة والتليفزيون" عام 1976، وتولى منصب نائب رئيس تحرير الشؤون الفنية في الأهرام عام 1982.

من أشهر مؤلفاته "مذكرات زوج، مذكرات صائم، أنبياء الله، قصص الحيوان في القرآن، الطريق إلى الله، قميص يوسف، الله في العقيدة الإسلامية، بحار الحب عند الصوفية" وغيرها.

من الإذاعة للسينما

عام 1968 بدأ فؤاد المهندس حلقات برنامجه الإذاعي "كلمتين وبس" الذي كتبه بهجت، وكان يسمعه المصريون كل صباح في تمام الثامنة إلا 5 دقائق صباحا، وعالج البرنامج سلبيات المجتمع والروتين والحكومة.

يقول بهجت إن المخرج يوسف حجازي أقنعه الكتابة للإذاعة، وأن يتناول نقد المجتمع، وتنبيه الناس إلى الكثير من العيوب في حياتنا، والتي تجعلنا العادة لا نشعر بها.

الكاتب محمد احمد بهجت الساخر الراحل أحمد بهجت مذكرات زوج شهر رمضان الكريم بطولة طارق لطفى كلمتين وبس

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