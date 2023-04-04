يحيى قلاش فى ذكرى التأسيس: نقابة الصحفيين لا تخذل الوطن ولا المهنة

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، ليس هناك بلاغة تسعف أحدا أن يكتب عن الجمعية العمومية اليوم، وما فرضته في الانتخابات الأخيرة، وهذه هى الجمعية العمومية على مدى التاريخ، فالنقابة لا تخذل مهنتها ولا هذا الوطن متمنيا لهذا البيت الذي فتح أمامنا أن يظل دافئًا وحرًا انتصارًا لحقوق الصحفيين ولهذه المهمة، ومكانة هذا الكيان.

أضاف قلاش، خلال كلمته في احتفالية مرور 82 عامًا على تدشين نقابة الصحفيين: “نتمنى لهذا البيت أن يظل دافئًا بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية”.

وأضاف: أتوجه بالشكر لكل أساتذتي وأخصّهم نقيب النقباء كامل زهيري والأستاذ جلال عارف رمز كبير كان يفضل أن يكون بيننا اليوم، لكنه اعتذر لوعكة صحية أصابته.

وبدأت احتفالية نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 82 عامًا على إنشائها بالسلام الجمهوري، كما تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الصحافة والوطن.

قال جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن احتفالنا اليوم يأتي في ذكرى مرور 82 سنة على إنشاء نقابتنا العريقة ثم نحتفل بذكرى العاشر من رمضان، وسنكرم المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية حفل أكتوبر المجيدة.

وعرضت النقابة فيلمًا تسجيلا عن تاريخ انشاء النقابة، واستعرض المحطات النضالية والدفاع عن حرية الصحافة، والمطالبات بإنشاء نقابة منذ بداية القرن ال ١٩، وابرز الشخصيات النقابية التي ساهمت في تأسيس النقابة

كما يتم خلال الحفل تكريم أسماء المحررين العسكريين بمناسبة مرور 51 سنة هجرية على ذكرى انتصار حرب أكتوبر، في العاشر من رمضان».

ويجري تكريم ٦ من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة المقيمين في شمال سيناء لدورهم الفعال في تغطية العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب في سيناء.

ونظمت نقابة الصحفيين، حفل إفطار جماعيا لأعضاء الجمعية العمومية بمقر النقابة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ما يزيد على ألف من أعضاء الجمعية العمومية.

وحرص خالد البلشي، نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، على استقبال أعضاء الجمعية العمومية أمام مبنى النقابة والترحيب بهم.