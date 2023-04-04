الحلقة 13 من «الكتيبة 101».. آسر ياسين يكشف سر الورقة التي يحتفظ بها

بدأت منذ قليل، أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل “الكتيبة 101”، بلقاء جمع نجل “الشيخ موسى الدلح” وضابط المخابرات الحربية داخل أحد الأسواث بشمال سيناء، ودار بينهما حديث حول الأشخاص الغرباء واللهجات الغريبة التي تظهر داخل السوق.

الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101

ودار حوار بين المقدم خالد والرائد نور صلاح، وسأله: “نفسي أسألك سؤال”، ليرد المقدم خالد اتفضل أسال، فقال الرائد نور: “اشمعنى أنا ما بيحصليش حاجه وزمايلي بيستشهدوا ويتصابوا؟”.

وكشف المقدم خالد، عن سر الورقة التي يحتفظ بها طوال الوقت، قائلًا: “ورقة مكتوب عليها أسماء القيادات الارهابية علشان نجيب حق كل زملائنا الي استشهدوا”، وتابع: “كل ما بنقبض على واحد منهم بشطب على اسمه عشان أشوف غيره”.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13

في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13 ، توالت الأحداث المثيرة في حرب القوات المسلحة على الجماعات الإرهابية التكفيرية الخسيسة، حيث دار حديث بين الدكتورة أمنة ووالدتها التي طلبت منها أن لا تتوجه إلى المستشفى خوفا على حياتها، فردت الدكتورة أمنة التي تعمل في مستشفى العريش طب إحنا بنعمل أيه هنا.

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

واستطاعت الكتيبة 101 من قبل تقديم 300 شهيد من أبطالها نتيجة هجوم مجموعة أنصار بيت المقدس عليها عام 2015، كما سميت "الطريق إلى الجنة" لكثرة وخطورة الهجمات عليها.