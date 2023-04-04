الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أعراض فيروس ماربورج بعد تحذير «الصحة العالمية» من انتشاره

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

تحذيرات كثيرة من منظمة الصحة العالمية بعد انتشار فيروس ماربورج الواسع، إذ يواصل فيروس ماربورج انتشاره المخيف فى دولتين إفريقيتين، وهما تنزانيا وغينيا الاستوائية، وذلك بعد ظهوره لأول مرة فى غينيا والكاميرون، الأمر الذي دفع دول عربية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى إصدار تعليمات لرعاياهم بشأن السفر إلى هذين البلدين تجنبا من الإصابة بالفيروس.

ووفقا لـ"منظمة الصحة العالمية" تقدر فترة الحضانة للإصابة بالفيروس بين ثلاثة إلى تسعة أيام، كما تبدأ أعراض فيروس ماربورج وتبدأ أعراضه بالإصابة بصداع حاد ووعكة شديدة، والآلام العضلية، وهي تشمل الآتي:

حمى شديدة.
وهن تدريجي وسريع.
إسهال حاد وألم في البطن وغثيان وتقيؤ، يمكن أن يدوم أسبوعا.
تصبح ملامح المصاب تشبه "الشبح" بعينين غائرتين ووجه من دون تعابير.
طفح جلدي.
أعراض نزفية، بخروج الدم في القيء والبراز، والنزيف عبر الأنف واللثة والمهبل.
استمرار الإصابة تؤدي إلى إصابة الجهاز العصبي.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس في الحالات المميتة تحدث الوفاة في اليوم الثامن أو التاسع.

كما وصفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فيروس ماربورج بأنه النسخة الأكثر فتكًا من الإيبولا، حيث ينتشر فى وسط أفريقيا، ويثير الذعر، محذرة من أنه يمكن أن يتنكر فى البداية على شكل نزلة برد قبل أن يتسبب فى انفجار لأعراض مروعة كما ذكرناها في السابق، بما فى ذلك فشل الأعضاء والنزيف من فتحات متعددة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة اتخذت عدة إجراءات مشددة لوقاية مواطنيها من الإصابة بهذا الفيروس الخطير، إذ منعتهم من السفر إلى الدول التي تفشى فيها الفيروس، ونصحتهم بإتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالفيروس، إذ شبهته بفيروس إيبولا الذي تسبب في أزمة كبيرة على مدار السنوات الماضية.

اسهال حاد إصابة بالفيروس أعراض فيروس ماربورج أعراض فيروس الاستوائية

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