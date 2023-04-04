الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«الأرصاد» تحذر من نشاط الرياح فى الساعات المقبلة.. ونصائح لقائدى السيارات

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أن صور الأقمار الصناعية تؤكد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة، لذا وجهت عددًا من الإرشادات العامة لقائدي المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين التي يجب الالتزام بها للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، وذلك تجنبًا للحوادث على الطرق خاصة السريعة.

وأوضحت الأرصاد أنه يجب فحص سيارتك قبل الخروج في حال معرفتك بوجود عاصفة ترابية، فالإطارات يجب أن تكون بحالة جيدة.

وطالبت قائد السيارة بأن يترك مسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تسير أمامه على الطريق لرؤية واضحة، مؤكدة أنه يجب تفادي الاستخدام المفاجئ للفرامل في الأجواء العاصفة، لعدم التعرض لخطر الاصطدام بالسيارات الأخرى المحيطة.

نصحت بغلق زجاج السيارة؛ حتى تتجنب أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك على الطريق، موجهة بضرورة أن تكون ماسحات الزجاج تعمل بصورة جيدة إلى جانب تفقد ماء الماسحات قبل الخروج في العاصفة، كما طالبت الهيئة السائقين بالتوقف إلى جانب الطريق في حال زاد معدل سرعة الرياح؛ حيث إن الاستمرار في القيادة قد يعرض السيارة إلى الانقلاب.

ونوهت الأرصاد إلى ضرورة تجنب التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة في الأجواء العاصفة، لأنه يزيد من مخاطر التعرض للحوادث، مطالبة باستخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، وذلك تفاديًا للاصطدام بالسيارات القادمة من الخلف. 

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت صباح اليوم من أن نشاط الرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، كما ناشدت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر توخى الحذر وعدم التواجد فى المناطق المكشوفة.
 

ائدي السيارات ائدى المركبات إرشادات استخدام اصطدام أرصاد الجوية

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