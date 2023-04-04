الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

82 سنة صحافة: فيلم تسجيلي عن تاريخ نقابة الصحفيين في ذكري التدشين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

بدأت احتفالية نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 82 سنة على التدشين بالسلام الجمهوري، أعقبها الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الصحافة والوطن.

وقال جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن احتفالنا اليوم يأتي في ذكرى مرور 82 عامًا على إنشاء نقابتنا العريقة، ثم نحتفل بذكرى العاشر من رمضان الكريمة، وسنكرّم المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية حفل أكتوبر.

وعرضت النقابة فيلمًا تسجيلاً عن تاريخ انشاء النقابة، واستعرض المحطات النضالية والدفاع عن حرية الصحافة، والمطالبات بإنشاء نقابة منذ بداية القرن ال ١٩، وابرز الشخصيات النقابية التي ساهمت في تأسيس النقابة

كما يتم خلال الحفل تكريم أسماء المحررين العسكريين بمناسبة مرور 51 سنة هجرية على ذكرى انتصار حرب أكتوبر، في العاشر من رمضان».

ويجري تكريم  ٦ من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة المقيمين في شمال سيناء لدورهم الفعال في تغطية العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب في سيناء.

ونظمت نقابة الصحفيين، حفل إفطار جماعي لأعضاء الجمعية العمومية بمقر النقابة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ما يزيد عن ألف من أعضاء الجمعية العمومية.

وحرص خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، على استقبال أعضاء الجمعية العمومية أمام مبنى النقابة والترحيب بهم.

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احتفالية نقابة الصحفيين جمهورية مصر العربية شهداء الصحافة جمال عبد الرحيم نقابة الصحفيين

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