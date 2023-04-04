الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«القاهرة الإخبارية» تعرض الصور الأولى لدونالد ترامب من داخل قاعة محاكمته بـ«مانهاتن»

ترامب
ترامب

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، الصور الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من داخل محكمة "مانهاتن" بنيويورك،  والتي مثل أمامها لتسلم لائحة الاتهامات الموجهة إليه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن لائحة الاتهامات الموجهة لترامب تشمل 34 تهمة، وسلم المدعي العام ترامب لائحة التهم الموجهة إليه.

أهم التهم الموجهة لترامب

يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، اليوم الثلاثاء، بتهم جنائية، تتعلق بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاموه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016، كما يواجه تهم الابتزاز والوثائق السرية وغيرها من الاتهامات.

القاهرة الإخبارية دونالد ترامب محكمة مانهاتن لائحة الاتهامات 34 تهمة

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