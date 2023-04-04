مصادر: الرئيس الأمريكى السابق «ترامب» لن يرتدى «كلابشات» أثناء محاكمته

وصل دونالد ترامب - الرئيس الأمريكي السابق - إلى محكمة مانهاتن ليمثل أمام الادعاء، وذلك بعد اتهامه بشراء صمت "ستورمي دانييلز" الممثلة الإباحية الأمريكية في واقعة لم تحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

الرئيس الأمريكي السابق أصبح رهن الاعتقال وتم التحفظ عليه حيث لا يستطيع مغادرة المحكمة دون صدور إذن من القاضي بالإفراج عنه، حيث ظهر ترامب بملامح تعكس الغضب والحزن.

"أصفاد ترامب"

جاء مثول الرئيس الأمريكي السابق بعد اتهامات بشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، بموجب القانون الأمريكي هناك العديد من الخطوات يجب اتخاذها أثناء مثول شخص للمرة الأولى أمام المحاكم في الولايات المتحدة، وسط حالة من الجدل حول حالة الرئيس الأمريكي السابق وهل سيتم أخذ بصماته وتصويره - كما يتم مع المتهمين في العادة - وتقييد يديه بالأصفاد أم يرتبط الأمر بتقدير هيئات إنفاذ القانون؟.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسئولين أمريكيين، أن ترامب لن يلتقط صورة التوقيف المعتادة، لسبب بسيط وهو أنه شخص معروف على نطاق واسع، وليست ثمة حاجة إلى أخذ صورة جديدة له، ويجرى التقاط صورة للشخص الذي يواجه اتهامًا جنائيًا، تحسبًا لاستخدام تلك الصورة في البحث عنه، إذا لاذ بالفرار، ولم تتمكن السلطات من إحضاره إلى المحكمة.

عناصر الخدمة السرية

من جانبها أكدت مصادر مطلعة لـ صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس الأمريكي السابق لا يحتاج لتلك الإجراءات حيث لا توجد احتمالات لهروبه خاصة أنه يتحرك تحت حراسة من عناصر الخدمة السرية وهي مؤسسة رفيعة أمريكية تتولى حماية كبار المسئولين الأمريكيين، وهو ما أكدته صحيفة "ديلي ميل"، حيث أكدت أن ترامب لن يخضع للتقييد بالأصفاد عندما يمثل أمام المحكمة، لأن الأمر ينطوي على رمزية كبيرة، في المقابل، سيخضع ترامب لأخذ البصمات على الأرجح لأن هذه الخطوة ضرورية، ولن يكون ثمة محيد عن القيام بها، بموجب القانون.