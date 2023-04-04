ترامب يمثل أمام محكمة مانهاتن ويتسلم لائحة الاتهامات الموجهة إليه

بدأت، قبل قليل، محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محكمة "مانهاتن"، ومثل أمام قاضي المحكمة لاستلام لائحة الاتهام، وفقًا لعاجل "القاهرة الإخبارية".

وقام المدعي العام بتسليم ترامب لائحة التهم الموجهة إليه، وقام ترامب بالدفع ببراءته من هذه التهم.

التهم الموجهة لترامب

يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، اليوم الثلاثاء، بتهم جنائية، تتعلق بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاموه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.