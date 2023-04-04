رهن الاعتقال.. تفاصيل مثول ترامب أمام المحكمة الجنائية بمنهاتن

وُضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رهن الاعتقال في محكمة مانهاتن قبل أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق.

وكان قد غادر إلى قاعة المحكمة من برج ترامب بعد الساعة 1 مساءً بالتوقيت الشرقي، وهو يلوح للكاميرات قبل مغادرته في موكب لمحاكمته.

وبحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية، فقد سافر ترامب إلى نيويورك أمس الإثنين من مقر إقامته في فلوريدا.

اتهامات بدفع نقود

ووفقًا للتقرير فمنذ الخميس الماضي، وجهت إليه اتهامات تتعلق بدفع نقود في سرية دفعها محاميه السابق ومساعده مايكل كوهين لـ ستورمي دانييلز قبل انتخابات عام 2016.

وأضاف، لم يكتشف مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، عن لائحة اتهام لهيئة المحلفين الكبرى، والتي تحتوي على تفاصيل التهم الموجهة إلى ترامب، بحلول الوقت الذي وصل فيه إلى المحكمة الثلاثاء.

ترامب يصل إلى المحكمة الجنائية

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى محكمة الجنايات في نيويورك، الولايات المتحدة، ومثل ترامب أمام قاضي محكمة نيويورك العليا بالنيابة، خوان ميرشان.

وضغطت وسائل الإعلام على القاضي للسماح بالوصول إلى الكاميرا أثناء الجلسة، وهو جهد عارضه محامو ترامب.

وفي غضون ذلك، يعتزم الرئيس السابق العودة إلى ناديه Mar-a-Lago في فلوريدا بعد جلسة الاستماع وإدلاء الملاحظات هناك.

وينفي ترامب ادعاء دانييلز، التي تدعي بأنها مارست الجنس معه مرة واحدة في عام 2006.

كما ينفي ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالدفع الذي قدمه لها كوهين بقيمة 130 ألف دولار للتكتم على المحاولة المزعومة.

وقال التقرير، إن ترامب يخسر الاستئناف لمنع مساعديه في البيت الأبيض من الإدلاء بشهادتهم أمام هيئة المحلفين الكبرى في 6 يناير.

وأفادت شبكة إن بي سي، أن ترامب خسر استئنافًا لمنع العديد من مساعديه السابقين في البيت الأبيض، بمن فيهم رئيس الأركان مارك ميدوز، من الإدلاء بشهادتهم أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى تحقق في محاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

في أواخر مارس، حكم قاضٍ في محكمة محلية فيدرالية بأنه يتعين على المساعدين الإدلاء بشهادتهم.

بالإضافة إلى ميدوز، كان من بينهم نائب رئيس أركان البيت الأبيض السابق دان سكافينو، ومستشار الأمن القومي السابق روبرت أوبراين، والمساعد الكبير السابق ستيفن ميللر، والمدير السابق للاستخبارات الوطنية جون راتكليف، والنائب السابق لوزير الأمن الداخلي كين كوتشينيلي، والمساعد السابق. نيك لونا والمدير السابق لمكتب شئون الموظفين الرئاسيين بالبيت الأبيض جون ماكنتي.

ورفضت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الفيدرالية لدائرة مقاطعة كولومبيا طلبًا طارئًا لإيقاف حكم المحكمة الأدنى درجة، حسبما كشف إدخال في جدول المحكمة.