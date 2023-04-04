الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«مستقبل وطن» يهدي مستشفى دهب مستلزمات طبية ضمن قافلة الخير

أمانة مستقبل وطن
أمانة مستقبل وطن بدهب

أهدت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة دهب بقيادة الشيخ سويلم حميد وسلامة الدواي أمين التنظيم، مستلزمات طبية إلى مستشفى دهب وقسم الطوارئ بها، وتم توصيل المستلزمات لإدارة المستشفى وكان في استقبال فريق العمل الدكتور محمد علاء مدير المستشفى وفريق الأطباء المعاونين. 
وشكلت الأمانة قبل يومين لجنة بقيادة خالد الديسطي، وسلامة الدواي لتوفير المستلزمات بالقدر الكافي  لسد الإحتياجات حتى تتوفر كافة المستلزمات الطبية المتأخرة للمستشفى، وعلى الفور توجه فريق العمل للعرض وتنفيذ المبادرة وذلك في إطار اهتمام أمانة الحزب بصحة المواطنين، وتم الاتفاق على استدعاء أمانة الحزب في أيو وقت لتقديم الدعم اللازم للمستشفى والمرضى بقدر الإمكان لتخفيف بعض الأعباء عن المرضى كما زارت الأمانة بعض المرضى والاطمئنان عليهم.
في نهاية اللقاء قدمت أمانة دهب الشكر والتقدير والاحترام لخالد الديسطي، وحنا رمسيس على الدعم المتواصل.

يأتي ذلك ضمن خطة حزب مستقبل وطن بتنظيم، عدداً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين و انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالمحافظة، وياسر عرفات أمين التنظيم بجنوب سيناء.

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حزب مستقبل وطن مدينة دهب مستلزمات طيبة قسم الطوارئ الدكتور محمد علاء

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