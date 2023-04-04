الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصلاح أعطال المياه والصرف الصحى بحى شرق بني مزار بالمنيا

إصلاح أعطال المياه
إصلاح أعطال المياه والصرف الصحي بحي شرق بني مزار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إصلاح أعطال المياه والصرف الصحي بحي شرق المدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا و الدكتور محمد ابو زيد، نائب المحافظ ، بسرعة حل شكاوي المواطنين.

 

قال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أنه في إطار الجهود المبذولة فى أعمال اصلاح اعطال المياة والصرف الصحى، وفي أستجابة سريعة  لشكوى مواطنين حى شرق ، بوجود كسر بماسورة مياة بشارع ترعة أبوحسيببة ، وعلى الفور قام حى شرق بالتنسيق مع شبكة مياة الشرب والصرف الصحي وتم اصلاح كسر بخطي مياة قطر ٢ بوصة ،  الى جانب أستكمال أعمال فرعتي الربط قطر ٢٢٥ مليمتر بشارع رقم ٩ جنوب قلابيظو بواسطة شركة المقاولات المصرية.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واصلت استمرار أعمال رفع آبار النزح الجوفي و أعمال الغواص للكشف على سلامة المواسير بشارع ترعة أبو حسيبة.

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هاني الخولى، نائب رئيس المركز، يرافقه كلا من عبدالله ربيع، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني صامت وفرج فتحى صادق، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية كانوا قد تابعو إصلاح عطل الماسورة الرئيسية لمياه الشرب بشارع العاشر من رمضان، بالتعاون مع شركة المياة والصرف الصحى.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار تستقبل شكاوي جميع المواطنين، وتقوم بدراستها والعمل علي حلها وإزالة أسبابها علي الفور.

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بني مزار بالمنيا إصلاح أعطال المياه والصرف الصحي حي شرق بني مزار شركة مياه الشرب والصرف الصحي عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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