خبير اقتصادي: جهود فض التشابكات المالية يُساهم في تحسين مناخ الاستثمار

قال الخبير الاقتصادي حسن حسانين، إن فض الاشتباكات المالية بين الوزارات، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف “حسانين” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تعمل على فض الاشتباكات المالية بين الوزارات في إطار خفض معدل الدين العام الداخلي.

وأشار الخبير الاقتصادي الي أن مصر تشهد خلال الفترة الحالية محاولات حكومية جادة لدفع عجلة الاقتصاد القومي.

وتابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وذلك بحضور كل من محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في ملف التشابكات المالية تأتي في إطار التدخل لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وأكد مدبولي، أن هذا الملف لم يكن أمرا هيناً، بل هو شديد التعقيد ولكن هناك إصرار على الانتهاء منه، لأن كل ذلك يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في هذا الشأن كان العمل على الإسراع بالانتهاء من هذا الملف.

وتناول الاجتماع استعراضًا للإجراءات التي يتم استكمالها خلال الفترة الحالية لإنهاء التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول بشكل جذري، في إطار وضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونيات المستحقة للأطراف المعنية.

وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن التوصل لحلول نهائية لفض تلك التشابكات المالية بين الوزارتين التي تركت آثارا سلبية على أدائها المالي خلال السنوات الماضية، من شأنه أن ينهض بأدائها وتحسين الهيكل التمويلي، ومن ثم رفع عبء كبير عن كاهلها، مما يُسهم في النهوض بالمركز المالي لها.