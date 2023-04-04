تزامنًا مع عرض «سره الباتع».. أبرز 5 كتب تناولت الحملة الفرنسية على مصر

تدور أحداث مسلسل "سره الباتع" الذى يعرض على قناة "الحياة" في العاشرة مساءً، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورًا هامًا في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود، لذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهى وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، لكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوشم على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

وتزامناً مع عرض المسلسل نستعرض أبرز 5 كتب تناولت الحملة الفرنسية على مصر:

◘ تاريخ الترجمة في مصر في عهد الحملة الفرنسية

يستعرض المؤلف جمال الدين الشيّال كيف واجَهَ نابليون بونابرت منذُ أن جاءَ بحَمْلتِه الشهيرةِ إلى مِصْرَ الكثيرَ مِنَ الصِّعاب، ومن أبرزها اللُّغةُ وكيف سعى نابليون إلى تأسيسِ حُكومةٍ جديدة ولم يَكُنْ على دِرايةٍ بلُغةِ الشُّعوبِ العربيةِ وثَقافتِهم، فكانَ لِزامًا عليه أنْ يأتيَ بمَن يستطيعُ ترجمةَ أوامِرِه ومنشوراتِه إلى اللغةِ العربيَّةِ حتى يَتيسَّرَ له التواصُلُ معَ طوائفِ الشعبِ المصريِّ كافَّة، فأدَّى ذلك إلى رَوَاجِ حركةِ الترجمةِ في مِصْر.

واعتمدَتِ الحَمْلةُ في بدايةِ الأمرِ على المُترجِمِينَ الفرنسيِّينَ المهتمِّينَ بعلومِ الشَّرْق، ثم على المترجمِينَ السوريِّينَ لِمَا لهم من مَقْدرةٍ كبيرةٍ على التحدُّثِ بلغاتٍ متعدِّدة، كالعربيَّةِ والفرنسيَّةِ والتركيَّة، وقد لعِبَ كلُّ هؤلاءِ المترجِمين دورًا كبيرًا في إثراءِ الحياةِ الثقافيةِ في مِصْرَ في تلكَ الآوِنة.

ويَزخَرُ الكتابُ التاريخيُّ بالكثيرِ مِنَ المعلوماتِ القيِّمةِ عن تاريخِ الترجمةِ في مِصْرَ في تلك الآونة، فضْلًا عن الإشارة إلى أبرزِ مُترجِمِي الحَمْلةِ الفرنسيَّةِ مِنَ العربِ والمُستشرِقِين.

◘ الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني

هذا الكتاب كان في الأصل رسالة علمية من قسم لغات الأمم الإسلامية، قدمها جمال سعيد المدرس المساعد بآداب حلوان حيث رصد فيها تاريخ الحملة الفرنسية على مصر من خلال ترجمته مخطوطة عُثمانية أصلية بعنوان "ضيانامة"، تُعد عي المصدر العُثماني الوحيد الذي ظهر إلى الآن، وانفردت بتقديم وجهة النظر العُثمانية في موضوع الحملة الفرنسية على مصر والشام.

◘ الحملة الفرنسية: تنوير أم تزوير؟

للدكتورة ليلى عنان، أستاذ الحضارة الفرنسية بجامعة القاهرة 3 مؤلفات عن الحملة الفرنسية على مصر هم :" الحملة الفرنسية تنوير أم تزوير"، "الحملة الفرنسية فى محكمة التاريخ"، "الحملة الفرنسية بين الأسطورة والحقيقة"، حيث رصدت "عنان" أن الحملة الفرنسية على مصر قدم لها البعض على اعتبارها أسطورة وجدت، من خلال أقلام المبهورين بها من الأدباء والمؤرخين مناخاً نشأت فيه وترعرعت، نظراً لأن بونابرت قد خلق من نفسه أسطورة، بحيث أصبح كل ما يمسه، أو يُحكى عنه، أسطورياً؛ خاصة أنه جاء من ثورة كان عصرها عصر الأساطير

فى الجزء الثاني والثالث من دراسة "عنان" كشفت زيف الأسطورة التي نسجت خيوطها لتصنع ما سمي تنويراً فرنسياً لمصر.

مسلسل “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف وهو مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب: الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

يشارك في المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصري، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومي فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي وطارق العوضي.