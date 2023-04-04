محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لعدد من القري والمدن

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم ،المخططات التفصيلية لعدد من القري والمدن بنطاق المحافظة ليصل اجمالي ما تم اعتماده من مخططات إستراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة الى 600مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الان وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.



وأشار المحافظ، إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية

واضاف "مختار"، إنه تم البدء في دراسة تحديث الاحوزة العمرانية لقري محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

وثمن محافظ الدقهلية جهود الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة في تحقيق الانجاز المتميز في هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتي الان.



ومن جانبها قالت سماح المحمدى، مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن المخططات التفصيلية التي التي تم اعتمادها اليوم شملت مدينة السنبلاوين وقري برهمتوش وبشمس وطرانيس العرب وكفر غنام والبكارية والمقاطعة بمركز السنبلاوين، وقري ميت فارس والصلاحات وكفر الصلاحات بمركز بني عبيد، وقري الخمسة والسعودية وتاج العز وكفر سنجاب والبيضا بمركز تمي الامديد وقري ميت العامل وصهرجت الصغري وميت مسعود ودروا وشبراويش والبساتين بمركز اجا، وقري كفر ابو زاهر وكفر الاطرش بمركز شربين والمخطط التفصيلي لمدينة دكرنس وقرية القليوبية بمركز دكرنس، والمخطط التفصيلي لقطاع قبلي المنصورة ولمنطقة العبور بحي غرب، وأيضًا المخطط التفصيلي لقري بدواي وديبو عوام ومنيه بدواي وطناح والبرامون وشبرا بدين والخيارية والبدالة والنسيمية وسلكا بمركز المنصورة، وقري جصفا وصهرجت الكبري وكوم النور ودماص واتميده والبوها وكفر المحمودية ودنديط وميت ابو خالد وميت يعيش وتفهنا الأشراف وكفر ابراهيم يوسف وميت القرشي وكفر سرنجا وسنتماي وكفر الشراقوة وميت ناجي وسرنجا.

