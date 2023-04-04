الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: وصول ترامب إلى مقر محاكمته فى مانهاتن (صور)

ترامب
ترامب

وصل موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى مقر محاكمته في مانهاتن بنيويورك.

وكانت الشرطة أغلقت المنافذ والطرق المؤدية إلى مقر محاكمة ترامب في نيويورك.

يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، اليوم الثلاثاء بتهم جنائية، تتعلق بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاموه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.

يشهد مقر محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في نيويورك، تجمعًا لأنصاره ومعارضيه، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، وقال عمدة نيويورك إريك آدمز، إن شرطة المدينة مستعدة للرد على أي أعمال شغب، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه لم يرصد أي تهديدات أمنية حتى الآن قبيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 

 

ترامب مانهاتن محاكمة ترامب

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