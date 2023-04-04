أهالي قرية ترسا بالفيوم يشيعون جثمان شهيد "لقمة العيش" ضحية حريق مصنع حلويات

شارك المئات من أهالي قرية ترسا والعزب المجاورة، بمحافظة الفيوم، جنازة الشاب محمد شهيد لقمة العيش، حيث اكتست النساء بالسواد حزنا علي الفقيد داعين الله أن يشمله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشيع أهالي قرية ترسا، بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، جثمان "محمد علي الحلفاوي" في العقد الثالث من العمر، والذي لقى مصرعه أثناء عمله في أحد مصانع الحلويات بالقاهرة عندما شب حريق بسبب تسرب اسطوانه الغاز مما اشتعلت النيران في جزء من المصنع، حيث قام بالتضحية لحماية زملائه في المصنع وأسرع بنقل الاسطوانات بعيدة عن النيران حتي سقط تحت ألواح الخشب الملتهبه المشتعلة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وأكد أهالي القرية، أن الشاب كان يتمتع بحسن السمعة والطيبة والحب من جميع أهالي القرية وزملائه وسادت حالة من الحزن الشديد خلال تشييع الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، في مشهد جنائزي مهيب بالدموع والدعاء وسط انهيار أسرته.



